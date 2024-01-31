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Arkas Spor avantaj arıyor

CEV Kupası’ndaki temsilcimiz, Play-Off çeyrek final ilk maçında Yunanistan’ın Olympiakos takımına konuk olacak.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor avantaj arıyor
CEV Kupası Play-Off Turu'nda adını çeyrek finale yazdıran Arkas Spor, ilk maçında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Pire kentindeki Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabakada Mauro Carlo Goitre (İtalya) ile Magdalena Niewiarowska (Polonya) hakem ikilisi düdük çalacak. Avrupa kupalarında bu sezon oynadıkları 8 maçı da kazandıklarını hatırlatan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir maç bizi bekliyor ancak galibiyet istiyoruz. İzmir'e avantajlı bir skorla dönecek güç ve inanca sahibiz. Oyuncularımıza olan güvenimiz tam" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.
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