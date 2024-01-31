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Haberler Spor Avrupa mesaisi

Avrupa mesaisi

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Pınar Karşıyaka, dışarda Jerusalem ile oynarken Manisa ise FIBA Europe Cup M Grubu’nda evinde Nymburk ile karş ıkarşıya gelecek.

HABER MERKEZİ
Avrupa mesaisi

Basketbolda hafta içi Avrupa mesaisinde Ege ekiplerini birbirinden zorlu maçlar bekliyor. FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda K Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ekibi Tenerife'ye İzmir'de uzatmada 106-97 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci müsabakada İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'ın konuğu olacak. İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle zorlu karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de oynanacak. İlk maçında Yunanistan ekibi Peristeri'yi 77-75 mağlup eden Hapoel Jerusalem, grupta ikinci sırada yer alırken, P. Karşıyaka ise son basamakta bulunuyor. Öte yandan yeşil-kırmızılılar bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 deplasman maçında da galibiyet elde etmeyi başaramadı.

UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

Manisa Büyükşehir Belediyespor ise FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. maçında Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçla ilgili hazırlıklarını sürdüren takımda sakatlığı devam eden Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Başkan Bora Çaylan, çeyrek final iddialarını sürdürmek istediklerini belirtti. Çaylan, "Bu sezon iki kulvarda birden çok iyi bir mücadele sergiledik. Çeyrek final iddiamızın sürmesi için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için de ciddi ve sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın salonumuzu doldurması bizim için çok önemli" dedi. Son maçında Fransız Dunkerque'ü deplasmanda yenmeyi başaran Manisa, bu maçı da kazanırsa gruptan çıkma şansını sürdürecek.

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