Bodrum’un kozu sahası

Trendyol 1. Lig'de Play- Off hattının gediklisi olan ve hedefini ilk iki olarak güncelleyen Bodrum FK'nın kozu sahası olacak. Ligde 35 puanla 4. basamakta yer alan Muğla ekibi, önündeki kritik 5 maçın üçünü sahasında oynayacak. Yeşil-beyazlılar, bu periyotta Sakarya, Çorum ve Eyüp gibi Süper Lig mücadelesi veren üç önemli rakibi ile karşılaşacak. Bu hafta Ümraniye ile dışarda oynayacak olan Bodrum ekibi, sonrasında arka arkaya Sakarya ve Altay ile evinde karşılaşacak. Bir puan altında olan Çorum FK ile zorlu bir deplasman maçına çıkacak olan yeşil-beyazlılar, daha sonra lider Eyüpspor'u taraftarının önünde konuk edecek. Bodrum bu süreci kayıpsız atlatıp, ilk iki iddiasını güçlendirmek istiyor

SEVİNÇ, SERİK'E GİTTİ

Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı. Yeşilbeyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi. Halil İbrahim bu sezon 7 maçta 245 dakika oynadı.