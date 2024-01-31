Fethiye Güreş İhtisas’ta Topçu güven tazeledi

82 üyesi ve 23 sporcusu bulunan Fethiye Güreş İhtisas Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Topçu faaliyet raporunu okurken, bu yılın güreş plan ve programları da ele alındı. Yapılan seçimde başkanlığa yeniden Yüksel Topçu seçilirken, yeni yönetim kuruluna da Burhanettin Tuna, Ramazan Kıvrak, Hüsrev San, Ercan Balcı, Ünal Arıcı, Şevket Süreyya Gürel, Ercan Tahancı ve İsmail Uzunoğlu seçildi. Denetleme Kurulu'na da Süleyman Uysal, Kubulay Gürsoy ve Ali Cabbar seçildi. 10 yıldır kulübün başkanlığını yapan Yüksel Topçu üyelere teşekkür edip, bu güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.