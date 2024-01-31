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Haberler Spor Genç sporculara vakıf desteği

Genç sporculara vakıf desteği

HABER MERKEZİ
Genç sporculara vakıf desteği
Muğla'da altyapıdaki yetenekli çocuk ve genç sporcuların akademik ve sportif eğitimlerine destek verilmesi ve sporcu beslenme ilkelerine beslenmeleri amacıyla Muğlaspor ile yapılan protokol çerçevesinde Muğla Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 'Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi' hazırlandı. Menteşe ilçesindeki 6 spor kulübünün altyapılarında çalışmalarına devam eden 56 sporcu için futbol, satranç, tenis, voleybol, basketbol malzemeleri temin edilerek Vali İdris Akbıyık tarafından verildi. Akbıyık, "Sağlıklı yaşam sürebilmek, zinde kalabilmek, kötü alışkanlıklardan korunmak ve iyi bir insan olabilmek için spor yapmalıyız" dedi.
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