Manisa FK’da Korenica ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de Play- Off hattının uzağında kalan Manisa FK'da bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılara sezon başında katılan ve performansıyla bekleneni veremeyen Meriton Korenica takımdan ayrılarak eski kulübü Ballkani'ye gitti. Kosovalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ikinci yarı sonuna kadar ülkesine dönerken Ballkani ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde tam 9 oyuncuyu renklerine bağlarken, takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'yi buldu. Ligde son maçında Erzurum'a yenilen ve galibiyet hasretini 2 maça çıkaran siyah-beyazlılar 4 Şubat Pazar günü deplasmanda düşme potasındaki Tuzla ile karşılaşacak. Manisa ekibi bu maçı kazanarak 10 puan gerisine düştüğü forvet hattına biraz daha yaklaşmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Erzurum FK karşılaşmasında kırmızı kart gören Ensar Akgün ve Sertan Taşqın forma giyemeyecek.