Milaslı Sergen Donka Kickboks şampiyonu

Muğla'nın Ülküm Spor Kulübü'nden Sergen Donka, 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kickboks Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. 3 bin 658 sporcunun katıldığı şampiyonada Donka, 5 maçı başarıyla tamamlayıp Türkiye Şampiyonu oldu. Donka'nın milli takım antrenörü Gökhan Konuk, "Maddi manevi destekleri esirgemeyen İlçe Spor Müdürümüz Durmuş Tayfun Uslu'ya, Başkanımız Cüneyt Akar'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 2018'den beri Sergen'in antrenörlüğünü yapan Konuk, "Sergen azimli bir öğrenci ve çabaları sonucu şu an hak ettiği yerde hepimizi gururlandırdı" dedi.