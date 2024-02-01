Bodrum FK’yı golcüler sırtladı

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve gözünü ilk ikiye çeviren Bodrum FK'yı forvetleri sırtlıyor. Yeşil-beyazlıların, geride kalan 20 karşılaşmada rakip ağlara gönderdiği 28 golün 18'ini forvet oyuncuları kaydetti. Muğla temsilcisinde deneyimli futbolcu Kenan Özer ile genç yıldız Gökdeniz Bayrakdar rakip kaleye gönderdikleri 5'er golle en skorer isimler olurken, onları yaklaşık 10 yıldır takımda olan Celal ile Haqi Osman 3'er golle takip etti.

EGEMEN GENÇALP AYRILDI

Yeşil-beyazlılarda Burak Çoban ise 2 kez gol sevinci yaşayarak skora katkı veren isimlerden olmayı başardı. Bodrum'da forvetlerin dışında orta saha Samet 3, stoper Ali 2, sağ bek Üzeyir ile stoper Celustka ise 1'er gol kaydetti. Öte yandan Muğla ekibi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla 36 yaşındaki kaleci Egemen Gençalp ile yolların ayrıldığını açıkladı.