Çeşmeli 6 satranç sporcusu milli takımda

Antalya'da 20-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Turnuvaya Çeşme Belediyespor Kulübü'nden 15 satranç sporcusu katılırken, 6 sporcu büyük başarı göstererek milli takım havuzuna girmeye hak kazandı. Derin Topaçoğlu 9 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 5.'si, Mehmet Efe Akın 12 Yaş Genel kategoride Türkiye 2.'si, Egehan Yıldız 15 Yaş Genel kategoride Türkiye 3.'sü, Alper Tezcan 15 Yaş Genel kategoride Türkiye 4.'sü, Meryem Zümra Alagöz 17 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 4.'sü ve Zehra Ece Ermemiş 18 Kızlar kategorisinde Türkiye 4.'sü oldu.