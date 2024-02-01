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Haberler Spor Euroleague’in yolu Denizli’den geçiyor

Euroleague’in yolu Denizli’den geçiyor

HABER MERKEZİ
Euroleague’in yolu Denizli’den geçiyor
Basketbol Süper Ligi'nde 3 sezondur Denizli'yi temsil eden Merkezefendi, birçok yabancı oyuncuyu Euroleague'e uğurladı. Sadece bu sezon takımda forma giyen 3 isim Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun yolunu tuttu. Daha önce Heidegger ve Rogkavopoulos'u Barcelona'ya gönderen Denizli ekibinin eski yabancılarından Sestina da bu yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon parlayan Nijerya asıllı ABD'li Daniel Oturu ise Anadolu Efes'e kiralandı. Letonyalı Rihards Lomazs Bologna'ya giderken, Moses Wright da 5 maçlık performansıyla Olympiakos'a transfer oldu.
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