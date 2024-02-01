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Haberler Spor Sarıgöllü güreşçilere moral ziyareti geldi

Sarıgöllü güreşçilere moral ziyareti geldi

HABER MERKEZİ
Sarıgöllü güreşçilere moral ziyareti geldi
Okullar arası Serbest Güreş Turnuvası'nda Manisa'yı temsil edecek olan güreşçiler Edirne'deki turnuva öncesi çalışmalarına devam ediyor. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ile birlikte güreşçileri ziyaret ederek moral verdi. Yıldırak, "Beden eğitimi öğretmeni Salih Gürsoy tarafından yetiştirilen takımımız çalışmalarını sürdürüyor. İlimizi temsil edecek olan 48 kilogramda Ahmet Can Sönmez ve 57 kilogramda Beytullah Şeker'e başarılar dilerim" dedi. Gürsoy da Yıldırak ve Çetin'e teşekkür etti.
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