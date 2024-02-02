Bodrum FK seri peşinde

Trendyol 1. Lig Play- Off hattında 35 puanla 4. sırada bulunan Bodrum FK, zirve yarışına ortak olmak için galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde son maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın garantisi yok. Dolayısıyla maçlar çok zor, o gün maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan maçı kazanıyor. Geçmişte yaşadığımız talihsiz puan kayıplarına takılı kalmayacağız. Ümraniye takımı bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Zor bir maç bizi bekliyor ama bizim de artı yönlerimiz var ve bunları sahaya yansıttığımız zaman farkımız ortaya çıkıyor" dedi.