Çifte hüsran

Basketbol Süper Ligi'nde üst sıraları zorlayan Pınar Karşıyaka ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa kupalarında umduğunu bulamadı. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da ilk kez temsil eden Manisa BŞB, ilk turdaki başarılı performansını ikinci tura taşıyamadı. FIBA Avrupa Kupası 2. turundaki grubuna 3 mağlubiyetle başladıktan sonra Dunkerque'ü deplasmanda yenerek şansını sürdüren yeşil-beyazlılar, Çek rakibi Nymburk'a evinde son çeyrekte teslim oldu ve gruptan çıkma şansını yitirdi. Manisa, son maçında gruptan çıkmayı garantileyen Zaragoza'ya konuk olacak.

DEPLASMANDA KÖTÜ KARNE

Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa deplasmanlarında Ufuk Sarıca yönetiminde üst üste 11. mağlubiyetini Hapoel'e 83-74 yenilerek alan Karşıyaka da son 16 etabında 2'de 0 çekerek çeyrek finali zora soktu. Avrupa deplasmanlarında Aralık 2021'den beri maç kazanamayan Kaf-Kaf, ilk hafta evinde Tenerife'ye uzatmada yenildikten sonra İsrail temsilcisi önünde de zincir kıramadı. İlk iki sırayı elde edecek takımların çeyrek finale çıkacağı grupta Tenerife ve Hapoel 2'de 2 yaparken, Pınar Karşıyaka ve Yunan ekibi Peristeri'nin henüz galibiyeti bulunmuyor.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Karşıyaka 7 Şubat'ta Peristeri'yi ilk galibiyetini alarak umutlarını koruma hedefiyle ağırlayacak. Bu maçla evindeki son sınavına çıkacak olan KSK, Peristeri ve Tenerife deplasmanlarının yanı sıra Hapoel rövanşını da tarafsız sahada oynayacak. Sırbistan'da mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kelan Martin'den yararlanamayan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Grupta 4 maçımız var, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.