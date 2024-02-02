Manisa FK’da iki ayrılık daha

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da ayrılıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sezon başında kadrosuna kattığı Meriton Korenica'yı eski takımı Ballkani'ye kiralık gönderen siyahbeyazlılar, iki yabancı isimle daha yol ayrımına gitti. Manisa ekibi, 26 Ocak 2023'te kadrosuna kattığı Tabla'nın Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa'ya, Mamadou Cissokho'nun ise Kosova'nın Liria takımına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Ballou Tabla'nın transferi konusunda Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa takımıyla, futbolcumuz Mamadou Cissokho'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Kosova Süper Lig ekiplerinden FC Liria takımıyla anlaşma sağladık. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."