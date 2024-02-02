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Haberler Spor Manisa FK’da iki ayrılık daha

Manisa FK’da iki ayrılık daha

Siyah-beyazlılarda Korenica’nın ardından Tabla ve Cissokho da kiralık olarak takımdan gönderildi.

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da iki ayrılık daha
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da ayrılıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sezon başında kadrosuna kattığı Meriton Korenica'yı eski takımı Ballkani'ye kiralık gönderen siyahbeyazlılar, iki yabancı isimle daha yol ayrımına gitti. Manisa ekibi, 26 Ocak 2023'te kadrosuna kattığı Tabla'nın Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa'ya, Mamadou Cissokho'nun ise Kosova'nın Liria takımına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Ballou Tabla'nın transferi konusunda Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa takımıyla, futbolcumuz Mamadou Cissokho'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Kosova Süper Lig ekiplerinden FC Liria takımıyla anlaşma sağladık. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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