Manisa’nın Sultanları grubunu lider bitirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 6. Grup'ta haftalardır liderliğini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 21. hafta maçında Karşıyaka Medicalpoint'i evinde ağırladı. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan müsabakadan yeşil-beyazlılar 3-1 galip ayrıldı ve Play- Off'lara kalarak ilk adımı başarıyla tamamladı. Maç sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve BBSK Yönetim Kurulu üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi. Grubunda sadece 1 mağlubiyet yaşayan Manisa'nın sultanları maç sonunda grup şampiyonluklarını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "İnşallah 1. Lig'de Manisa'mızı temsil ederek bizlere en büyük destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü gururlandırırız. Bu şampiyonluğumuz tüm Manisa'mıza armağan olsun" dedi