Nazilli’nin Efeleri Play-Off’a kaldı

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, son maçında evinde Arkas Spor'u 3-0 yendi. Sezonu 16 maçta 15 galibiyetle 2. sırada bitirip Play-Off'a kalan Nazilli'nin son maçında tribündeki yerini alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, galibiyeti kutladı. "O kupa Nazilli'ye gelecek diyen" Özcan, "Tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiniz. İnşallah ilk etapta 20-22 şubatta Karaman'da oynanacak maçlarda yüzümüzü güldürecek ve Osmaniye'deki final maçları sonrasında kupayı Nazilli'ye getireceksiniz" ifadelerini kullandı.