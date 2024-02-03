Ege için zor viraj

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkıyor. Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 6 galibiyetle düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket bugün sezonun iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Beşiktaş 14 galibiyetle zirve yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon 3 yabancısını Euroleague'e uğurlayıp son olarak pivot Moses Wright'ı Olympiakos'a gönderen Merkezefendi, guard Nike Sibande'yi kadrosuna katmıştı.

KAF-KAF BAŞKENT'TE

Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası geçen hafta evinde lider rakibi Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka bugün Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Karşıyaka ligde 18 maçta 12 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada bulunuyor. Türk Telekom ise 8 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor.