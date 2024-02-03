Seslar sesleri

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattını hedefleyen Manisa FK ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında hamlelerini sürdürüyor. Geride kalan süreçte kadrosunu Çaykur Rizespor'dan John Mary ve Sinan Osmanoğlu, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'dan Sertan Taşqın, Somaspor'dan Muhammet Ensar Akgün, Afyonspor'dan Bartu Göçmen, Ankaragücü'nden Andrej Djokanovic, Altay'dan Eren Karataş ve Norveç ekibi Valerenga'dan Mohamed Ofkir'i renklerine bağlayan; Tugay Kacar, Anıl Koç, Tabla, Korenica ve Cissokho ile vedalaşan siyahbeyazlılar, rotasını İstanbul'a çevirdi. Manisa temsilcisinin Eyüpspor'da forma giyen 22 yaşındaki Sloven orta saha Svit Seslar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kariyerine ülkesinin Drava Ptuj takımında başlayan Seslar, sezon başında Eyüp ekibine Olimpija Ljubljana'dan transfer edilirken, ilk yarıda 13 karşılaşmada forma giydi. İstanbul temsilcisiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan on numara için Manisa FK'nın kiralama formülüyle teklif yapacağı ifade edildi. Kariyerinde 116 mücadelede forma giyen Sloven futbolcu, rakip ağları 15 kez sarsarken, 1 de asiste imza attı.