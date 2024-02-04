Efeler SFK yıktı geçti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Efeler 09 SFK, sahasında son sırada yer alan Sapanca Gençlik'i 3-2 mağlup etti. Son iki haftadan 4 puan çıkartabilen Aydın temsilcisi bu galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. 31 puana yükselen Efeler, 4. sıradaki yerini korudu. Konuk ekip, 11. dakikada Gülhan ile öne geçerken, 14'te Sabutay Alper müsabakaya denge getirdi: 1-1. 31'de Polat, yeşil-beyazlıları öne geçirdi: 2-1. 57'de Tayyip Mevlüt farkı ikiye çıkardı: 3-1. 59'da Gülhan müsabakanın sonucunu ilan etti: 3-2. Karşılaşmayı kazanan Efeler 09 SFK'lı futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı.