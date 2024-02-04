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Haberler Spor Merkezefendi evinde kayıp

Merkezefendi evinde kayıp

Denizli temsilcisi, güçlü rakibi Beşiktaş’ı ağırladığı maçı 10 sayı farkla kaybederek yara aldı, tehlike sinyali verdi.

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi evinde kayıp

Basketbol Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sahasında ligin flaş ekibi Beşiktaş'a yenilerek yara aldı: 73-83. Denizli ekibi karşılaşmaya oldukça tutuk başlarken ilk periyodu 19-13 kaybetti.

FARK 20 SAYIYA ÇIKTI

İkinci bölümde Needham ve Delgado'nun pota altındaki etkili oyununa engel olamayan Merkezefendi soyunma odasına da 41-33 geride gitti. Üçüncü periyotta Merkezefendi'nin rakibi karşısında gardı iyice düştü. Beşiktaş, Kyle Alllman'ın etkili performansıyla final periyoduna 20 sayı farkla 70-50 önde girdi. Son periyotta Denizli ekibi Beşiktaş karşısında farkı azaltsa da çabası galibiyet için yetmedi. Beşiktaş, karşılaşmayı 10 sayı farkla 83-73 kazanarak İstanbul'a galibiyetle döndü.

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