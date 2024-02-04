Merkezefendi evinde kayıp

Basketbol Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sahasında ligin flaş ekibi Beşiktaş'a yenilerek yara aldı: 73-83. Denizli ekibi karşılaşmaya oldukça tutuk başlarken ilk periyodu 19-13 kaybetti.

FARK 20 SAYIYA ÇIKTI

İkinci bölümde Needham ve Delgado'nun pota altındaki etkili oyununa engel olamayan Merkezefendi soyunma odasına da 41-33 geride gitti. Üçüncü periyotta Merkezefendi'nin rakibi karşısında gardı iyice düştü. Beşiktaş, Kyle Alllman'ın etkili performansıyla final periyoduna 20 sayı farkla 70-50 önde girdi. Son periyotta Denizli ekibi Beşiktaş karşısında farkı azaltsa da çabası galibiyet için yetmedi. Beşiktaş, karşılaşmayı 10 sayı farkla 83-73 kazanarak İstanbul'a galibiyetle döndü.