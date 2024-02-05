Bodrum ışıldıyor

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta evinde G.Birliği'ni 1-0 yenip ardından deplasmanda Ümraniye maçını 2-1 kazanan Bodrum FK, zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Kritik galibiyetle puanını 38'e çıkaran yeşil-beyazlılar 2. sıradaki Göztepe ve 3. Kocaelispor'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Kurguladığımız oyunun yüzde 70'i kadarını sahaya sürebildik. Son 5 dakikadaki oyunu beğenmedim. 2-0 üstün olsak da dikkatli ve disipli davranmalıyız. Bu maçtan galip gelmek çok önemliydi. Zirve yarışı için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.