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Haberler Spor Çağdaş Bodrum hayata döndü

Çağdaş Bodrum hayata döndü

Muğla temsilcisi, Darüşşafaka deplasmanında kazanarak bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum hayata döndü
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattından kurtulma çabası veren Çağdaş Bodrum, 19'uncu haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu. Maça iyi başlayan Ege temsilcisi, Dominic Artis ve Jaron Johnson ile etkili oldu ve farkı 9'a kadar çıkardı. Ancak Muğla ekibi pota altını iyi savunamayınca ilk çeyrek 23-26 sona erdi. İkinci periyotta da oyun hiç kopmadı ve Bodrum devreyi 47-52 önde kapattı. Üçüncü çeyreğe Daçka iyi başladı ve farkı eritip öne geçti. Ancak Johnson ve Adams'ın basketleriyle toparlanan Çağdaş Bodrum son çeyreğe 74-75 önde girdi. Son çeyrekte iki takım da geri adım atmadı. Üç sayı düellosu şeklinde geçen son bölümde Warren ile farkı 6'ya çıkaran Bodrum, son saniyelerde de hata yapmadı ve maçı 97-103 kazandı.
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