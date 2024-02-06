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Haberler Spor Turgutlu’da deve güreşi heyecanı

Turgutlu’da deve güreşi heyecanı

HABER MERKEZİ
Turgutlu’da deve güreşi heyecanı
Hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Turgutlu Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerini bu yıl ikinci kez düzenledi. Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla, Sinirli Mahallesinde deve güreşi meraklılarının bir araya geldiği etkinlik çevre il ve ilçelerden 100'den fazla pehlivan devenin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı organizasyonda dereceye giren develerin sahiplerine plaket takdim edildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da ata sporlarının geleneksel hale getirildiğinin altını çizdi.
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