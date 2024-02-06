Yunusemre’de tesislere bakım

Manisa'da futbol altyapısına hizmet veren Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yaklaşık iki aydır süren çim bakım çalışmaları tamamlandı. Çocuklar, hummalı çalışmalar sonrası pırıl pırıl hale getirilen tesiste antrenmanlarına kaldığı yerden devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu Yunusemre Belediyespor'un 2012, 2015, 2016 ve 2017 yaş grubu futbol takımları güzel zeminde antrenman yaparak gelişimlerini sürdürdü. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını ifade etti.