  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yunusemre’de tesislere bakım

Yunusemre’de tesislere bakım

HABER MERKEZİ
Yunusemre’de tesislere bakım
Manisa'da futbol altyapısına hizmet veren Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yaklaşık iki aydır süren çim bakım çalışmaları tamamlandı. Çocuklar, hummalı çalışmalar sonrası pırıl pırıl hale getirilen tesiste antrenmanlarına kaldığı yerden devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu Yunusemre Belediyespor'un 2012, 2015, 2016 ve 2017 yaş grubu futbol takımları güzel zeminde antrenman yaparak gelişimlerini sürdürdü. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA