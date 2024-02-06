Zirveye Ege damga vurdu

Basketbol Süper Lig'de 19 hafta geride kalırken, zirve yarışına Ege ekipleri damga vurdu. İzmir'in güçlü ekibi Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Manisa BŞB ve Aliağa Petkim haftayı galibiyetle bitirerek Play-Off'taki yerini korurken zirve iddiasını da sürdürdü. Avrupa'da istikrarsız bir görüntü çizen Kaf-Kaf, deplasmanda Türk Telekom'u yenerek ikide iki yaptı ve 13 galibiyetle 4. sırada konumlandı.

PLAY-OFF YARIŞINA TUTUNDULAR

Yine Avrupa'da bekleneni veremeyen Manisa ekibi, Tofaş galibiyetiyle iki maçlık bir seri yakalayıp11 galibiyetle yeşil-kırmızılıları takip etti. Aliağa temsilcisi ise Samsunspor galibiyetiyle sahasındaki 9 karşılaşmanın 8'inden zaferle ayrılarak 10 galibiyetle 6. basamakta yerini aldı.