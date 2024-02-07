Arkas Spor yarı final aşkına

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Yunanistan'da Olimpiakos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor bugün rakibiyle evinde rövanş maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Slobodan Kovacevic (Karadağ) ve Eldar Aliyev (Azerbaycan) hakem ikilisi yönetecek. İzmir temsilcisi rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde yarı final biletini kapacak. Arkas Spor'un 3-2'lik galibiyeti durumunda tur atlayacak ekibi altın set belirleyecek. Mavi-beyazlılar yarı finale yükselmesi durumunda SVG Lüneburg (Almanya)-AONS Milon NEA Smyrni (Yunanistan) eşleşmesinden gelecek takımla rakip olacak. Tur atlamak ve yarı finale kalmak için taraftar gücünü yanlarında görmek istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Tüm İzmir seyircisini desteğe salona davet ediyoruz" diye konuştu.