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Haberler Spor Başarılı öğrenciler Aydın’ı temsil edecek

Başarılı öğrenciler Aydın’ı temsil edecek

HABER MERKEZİ
Başarılı öğrenciler Aydın’ı temsil edecek
2023-24 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen müsabakalar hız kesmiyor. Bu çerçevede düzenlenen Floor Curling İl Müsabakaları da büyük bir heyecanın ardından sona erdi. Müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, Zafer Ortaokulu Yıldız Kız ve Erkek takımı, il birincisi oldu. Başarılı bir performans sergileyen öğrenciler, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ı ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden İlçe Müdürü Özcan, 22-25 Şubat tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek olan müsabakalarda Aydın'ı temsil edecek olan gençlere başarılar diledi.
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