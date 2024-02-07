Bodrum FK’nın kozu evi olacak

Trendyol Birinci Lig'de Play-Off savaşı veren Bodrum Futbol Kulübü, önündeki iki maçta rakipleriyle mücadele edecek. Son iki maçında Gençlerbirliği ve Ümraniyespor'u mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesiyle iddialı bir konuma gelen Muğla temsilcisi, iç saha kozunu kullanarak avantajını sürdürmenin peşinde. Yeşil-beyazlılar, ilk olarak direkt rakiplerinden Sakaryaspor'u ağırladıktan sonra yine sahasında oynanacak Ege derbisinde zor günler geçiren Altay'ı konuk edecek. Bodrum, bu maçlar öncesinde iç sahadaki iyi istatistiğine güveniyor. Yeşil-beyazlılar, sahasında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı ve bu alanda lig ikincisi oldu. Muğla temsilcisi, bu müsabakalarda 19 gol atarken, kalesinde yalnızca 4 gole izin verdi. Ligde şuan 38 puanla 4. sırada yer alan Bodrum FK, 2. sıradaki 42 puanlı Göztepe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek.