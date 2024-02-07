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Bornova 1877’de Berkay imzaladı

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’de Berkay imzaladı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 28 puanla 5. sırada yer alan Bornova 1877, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Uzunoğlu ve Yağız Parlak'ı transfer eden İzmir ekibi, bir takviye daha gerçekleştirerek Fethiyespor'dan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı renklerine bağladığını duyurdu. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Samancı, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'a kalmak. Tecrübelerimle takımımıza destek olmak istiyorum" diye konuştu.
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