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Haberler Spor Kayaalp rekor için gün sayıyor

Kayaalp rekor için gün sayıyor

HABER MERKEZİ
Kayaalp rekor için gün sayıyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. şampiyonluğunu kazanıp bu başarıyı elde eden ilk güreşçi olarak güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, heyecana kapılmadan her zamanki başarısını tekrarlamak istediğini söyledi.

HEDEF OLİMPİYAT

Milli güreşçi, "13. şampiyonluğu kazanacağım diye stres yapmıyorum. Çünkü o da ters tepebilir. Rutin, her zaman katıldığım Avrupa Şampiyonası'na gidip, orada mücadele edip, rakiplerimi tek tek yenip üstünlüğümü göstermek en büyük amacım. Bunun heyecanına kapılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Hedefleri arasında yer alan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile ilgili de konuşan Rıza Kayaalp, "Son 6 ayım. Güreşi tam anlamıyla yapabileceğim bir 6 ay var. Ondan sonra güreşi bırakma eğilimine girebilirim. Artık son demlerimiz diyebiliriz. Altın madalya alıp orada bile bırakmak benim için güzel olur. Hayalle başladığımız işi olimpiyat şampiyonluğuyla bırakmak hiçbir sporcuya nasip olmaz" dedi.

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