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Manisa Futbol şubatta terleyecek

Birinci Lig’de zor günler geçiren Manisa ekibi şubat ayında birbirinden zor maçlara çıkacak.

HABER MERKEZİ
Manisa Futbol şubatta terleyecek
Trendyol Birinci Lig'de zor günler geçiren Manisa Futbol Kulübü, şubat ayında birbirinden zor müsabakalara çıkacak. Ligde son olarak Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattının 4 puan önünde bulunan Manisa ekibi, bu ay içinde çıkacağı üç maçta kendi kaderini çizecek. Kocaelispor'u yendikten sonra çıktığı üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, küme düşme hattına yaklaştı. Manisa FK, bu periyotta ilk olarak Giresunspor'u konuk edecek. Manisa, son sırada yer alan rakibiyle oynadıktan sonra ise Ege derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin konuğu olacak. Manisa temsilcisi, şubat ayının son haftasında ise sahasında Play-Off savaşı veren Gençlerbirliği ile kapışacak. Manisa Futbol Kulübü çıkacağı bu üç zorlu müsabakada alacağı sonuçlarla ateş hattından uzaklaşmak istiyor.
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