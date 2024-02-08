Palaz’da kriz çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off yarışı veren Kuşadasıspor, yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde teknik direktör Fatih Çardak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışına başlayan Ada ekibinin teknik adam konusunda sona yaklaştığı öne sürülürken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

BU ANLAŞMA ETİK DIŞI

Suat Kaya seslerinin yükseldiği camiada, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi İskenderunspor'un başında olan Koray Palaz'la da dirsek temasına geçtiği ifade edildi. 45 yaşındaki teknik adamın, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırması iddiaları daha da kuvvetlendirdi. Turuncu-lacivertli ekibin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem Kuşadası'na hem de Koray Palaz'a dair sert ifadeler kullanıldı. Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Teknik direktör Sn. Koray Palaz ile kulübümüz arasında düne kadar hiçbir sorun yokken, ayrılmak istediğini beyan etmiştir. Yaşanılan bu olaydan 1 saat sonra, Sn. Koray Palaz "yüksek maaş teklifi" ile Kuşadasıspor ile anlaşma sağladığını bildirmiştir. Kuşadasıspor'un takımın başında teknik direktör varken başka bir kulübün hocası ile perde arkasından anlaşma sağlanmasını kesinlikle etik dışı bulduğumuzu ifade ediyoruz."