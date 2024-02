Bodrum FK yerini sağlama alacak

TRENDYOL 1. Lig'de son 5 maçının 4'ünü kazanarak 38 puanla dördüncü sırada bulunan Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Play-Off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Bu hafta cumartesi günü en önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u konuk etmeye hazırlanan Bodrum ekibinde İsmet Taşdemir, "Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz. En kötü ihtimalle geçen sene yaşadığımız o coşkuyu tekrar yaşamak istiyoruz. Galibiyet serisi yakaladık ama lig her geçen hafta daha da zorlaşıyor. Şampiyonluk şarkıları bizim için daha erken, biz birazcık daha gerçekçi bakıyoruz. Play- Off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz" şeklinde konuştu.

'DOĞRULARI YAPACAĞIZ'

Taşdemir sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Diğer haftalarda sürpriz bir takım da çıkış yakalayabilir. İçeride üst üste 2 maç oynuyoruz. Zor maçlar, Sakarya iyi bir takım ve her sene şampiyonluk kovalayan bir takım. Her maç bizim için zor zorluklarla boğuşmasını öğrendik daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Her skora açık bir maç olacak. İnşallah bütün doğruları yapıp kazanan taraf oluruz."