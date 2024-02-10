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Aliağa Karabük önünde

HABER MERKEZİ
Aliağa Karabük önünde
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK bugün kritik randevuda terleyecek. Hafta içinde, takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıkarıp bu sezon da yola namağlup devam eden Hakan Şapçı'yla yolları ayıran Aliağa Futbol, teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Çardak yönetimindeki ilk maçta bugün Karabük İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Türkiye'deki profesyonel liglerde mücadele eden tek yenilgisiz takım konumunda olan Aliağa, üst üste aldığı 4 beraberlikle liderlik koltuğunu kaybederek grupta 37 puanla ikinci sıraya gerilemişti.
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