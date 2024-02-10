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Haberler Spor Arkasüçte üç peşinde

Arkasüçte üç peşinde

HABER MERKEZİ
Arkasüçte üç peşinde
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor maçı, bugün saat 14.00'te Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde son 2 maçı kazanmayı başardıklarını hatırlatarak, "Disiplini ön planda tutan oyun yaklaşımımız bize başarıyı getiriyor. Bursa ekibi karşısında da çok iyi mücadele ederek kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza bu önemli maçta da güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.
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