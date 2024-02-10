Somaspor Yiğit’i aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ara transferde kadrosuna bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, 3. Lig 2. Grup'taki hemşehrisi Turgutluspor'dan 20 yaşındaki stoper Yiğit Utku Gök'ü renklerine bağladı. Eskişehirspor'da profesyonel olarak 4 sezondur Turgutluspor kadrosunda yer alan genç oyuncu Soma'nın yolunu tuttu. Yiğit Utku bu sezon Kasaba'da 4 karşılaşmada forma giydi. Turgutluspor, katkılarından dolayı Yiğit Utku'ya teşekkür mesajı yayınladı. Yiğit Utku, Manisa ekibinin ara dönemde kadroya kattığı 9. futbolcu olurken, siyah-beyazlılar toplam 6 isimle de yollarını ayırmış oldu.