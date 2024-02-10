Turgutlu’da 3 transfer

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı takımı Turgutluspor ara transferin son gününde üç takviye birden yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Çatalcaspor'dan 27 yaşındaki forvet Feyzullah Şahin, Fatih Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Mehmet Yağmur ve Orduspor 1967'den 24 yaşındaki kanat Mustafa Yılmaz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler yer aldı. İki isim de Turgutluspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekleri sözünü verdi. Yönetim daha önce de ara transfer döneminde 23 Elazığ'dan Halilcan Doğan ve Eynesil Bld'den Alperen Aydın'ı transfer etmişti. Kadrosuna tek takviye yapan Kasaba, Yiğit Utku Gök ve Yunus Kotan ile ise yolları ayırmıştı. Teknik direktör Ramazan Çelik'in ara dönemde kadroya katılan isimlerle birlikte 2. Lig hedefi için eli daha da güçlendi.