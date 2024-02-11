Maç öncesi arbede çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutlu'nun ev sahipliğinde oynanan kritik derbiye maç öncesi yaşanan olaylar damga vurdu. İzmir'den Karşıyaka'yı desteklemek için özel araç ve otobüslerle yaklaşık 200 yeşil-kırmızılı taraftar Turgutlu'ya akın etti. Önemli maç öncesi Turgutlu ve Manisa polisi özel güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşma öncesinde stadyuma gelen Karşıyakalı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

İKİ TARAFTAR GÖZALTINDA

Arbedede bir polis memuru yaralanırken, olaylar sonucunda iki taraftar gözaltına alındı. Olaylar güvenlik güçleri tarafından güçlükle yatıştırılırken, yeşil-kırmızılı taraftarlar tek tek aranarak Turgutlu 7 Eylül Stadı'na girdi. Gerilim zaman zaman yükselse de maç içinde ve sonunda herhangi bir olay yaşanmadı.

Turgutlu-Karşıyaka maçı öncesi konuk yeşil-kırmızılılar ve güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralanırken bir taraftar gözaltına alındı.