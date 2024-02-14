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Haberler Spor Fethiyespor’da yüzler güldü

Fethiyespor’da yüzler güldü

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’da yüzler güldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenen Fethiyespor'da moraller yerine geldi. Takımın başında ilk galibiyetini alan teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Son dakikaya kadar desteğini esirgemeyen Fethiyespor taraftarı 'Apaçilere' çok teşekkür ediyorum. 12'nci adam ağırlığını koyduğu zaman futbolcu son ana kadar maçı bırakmıyor. Santrası olmayan bir gol attık, 3 puanı kazandık. Sert bir fikstürle başladık ama takımdaki oyuncuların birliği, beraberliği, arkadaşlığı, çalışma arzusu bize ışık veriyor" dedi.

ESAT BAKIRCI'DAN TEŞEKKÜR

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı da taraftarın her zaman gerekeni yaptığını ifade ederek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Zor günler kolay geçmez. Zor maçlar yaptık. Bu da zor bir maçtı. İnşallah bundan sonra biraz daha iyi neticeler alırız" ifadelerini kullandı.

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