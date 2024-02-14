Manisa Futbol kaderini çizecek

TRENDYOL 1. Lig'de Giresun'u yenerek kara bulutları dağıtan Manisa FK kaderini kendi çizecek. Siyahbeyazlılar, önündeki 3 maçta güçlü rakiplere karşı, önem derecesi yüksek maçlar oynayacak. Cuma günü ikinci sırada yer alan Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak olan Manisa ekibi, ardından 32 puanla Play-Off hattının dışında kalan Gençlerbirliği ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlılar, zorlu periyodu 5. sıradaki Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak. Ligde üç haftalık galibiyet hasretine Giresun'da son veren Manisa ekibi bu üç maçta alacağı sonuçlarla ya Play-Off umudunu artıracak, ya da alt sıralara inecek. 7. basamaktaki Bandırmaspor (33) ve 16. Ş.Urfa ile 7'şer puan fark olan Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı ve öğrencileri zorlu süreci en az kayıpla atlatıp Süper Lig umudunu canlı tutmak istiyor.