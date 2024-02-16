Denizlispor’da boykota pansuman

MADDİ sorunlar nedeniyle futbolcuların antrenman boykotu yaptığı Denizlispor'da, yönetim maaşların 2 aylık bölümünü hesaplara yatırdı. Futbolcular paralarının ödenmesinin ardından akşam idmana çıktı. TFF 2. Lig'de düşme hattına demir atan ve maddi manevi türbülansa giren Denizlispor'un üzerindeki kara bulutlar eksik olmazken, yaşanan belirsizlik üzerine futbolcuların başlattığı antrenman boykotu ses getirdi. 3 aylık alacakları olan personel ve futbolculara Kasım-Aralık ayı ödemeleri yapıldı. Personel ile kendilerine 3 aydır asgari ücretlerin ödenmediğini gerekçe gösteren futbolcular, bıçak kemiğe dayanınca salı ve çarşamba günleri, ses getirmek adına antrenmana çıkmamışlardı. Personel ile futbolculara Kasım ve Aralık aylarını içeren 2 milyona yakın ödeme yapıldığı öğrenilirken, yaşanan gelişmeler sonrası futbolcular akşam 16.00'daki idmanda sahadaki yerlerini aldı.