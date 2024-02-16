Efeler 09 SFK gurbette kral

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan Efeler 09 SFK, deplasmanda daha iyi sonuçlar alıyor. Aydın ekibi, iç sahada 9 maça çıkarken, istediği sonuçları almakta zorlandı. Evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar 12 puan topladı. Efeler gurbette ise tam tersi bir grafik sergiledi. Yeşil-beyazlılar evinden uzakta sadece 1 kez mağlubiyet alırken sahadan 7 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Topladığı 34 puanın 22'sini gurbette alan Efeler, deplasmanda en fazla puan alan takım konumunda.