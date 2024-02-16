Fethiyespor 1 puana abone

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Ege derbisinde Menemen FK'yı yenerek tam 2 ay sonra galibiyetle tanışan Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ile birlikte ligin en çok sahadan beraberlikle ayrılan takımı konumunda. Oynadığı 23 karşılaşmada 9 beraberlik alarak bu alanda Arnavutköy ile zirveyi paylaşan Muğla temsilcisini 8'er beraberlikle Amed Sportif, Karaman FK ve 68 Aksaray takip ediyor. Fethiyespor, İnegöl ile iki maçta da 0-0, Iğdır, Somaspor (iki maçta da), Amed ve Karaman ile 1-1, Sarıyer ve Düzcespor ile de 2-2 berabere kalmıştı.