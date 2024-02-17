Bodrum FK çok inançlı

TRENDYOL 1. Lig'de 39 puanla Süper Lig yarışını sürdüren 4. sıradaki Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir takımına övgüler yağdırdı. Geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Muğla temsilcisinde 2. Lig'den bu yana takımın dümeninde yer alan Taşdemir, "Amatörden beri burada olan oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Halen bu yarışın içindeysek, büyük bir kesimin beğenmediği oyuncu grubuyla beraber buradayız. Bu hafta iç sahada karşılaşacağımız Altay altyapısı iyi olan ve her zaman genç oyuncu çıkarabilen bir takım. Son maçlarını izledik, inanılmaz derecede coşkulu ve arzulu oynuyorlar" dedi.