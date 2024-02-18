Efeler tam gaz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Efeler 09 SFK, evinde konuk ettiği Amasyaspor FK'yı 1-0 yendi. Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve bu süreçte 3 galibiyet, 1 de beraberlikle hanesine 10 puan yazdırmayı başaran Aydın temsilcisi, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan rakibi karşısında maça hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Burak'ın sağdan ortasında Enescan'ın kafa golüyle öne geçti. Geride kalan sürede rakip kalede tehlike yaratmayı sürdüren Efeler, ikinci golü arasa da farkı ikiye çıkaramadı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ancak savunmada başarılı bir performans sergileyen Aydın temsilcisi, rakip takım ataklarını da savuşturmayı başararak kalesini gole kapattı. Yeşil-beyazlılar, sahadan ilk yarıda bulduğu golle galibiyetle ayrılırken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.