“Sevinelim mi? üzülelim mi?”

TRENDYOL 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 1 puana sevinmedi. Maçın 14. dakikasında Mary ile penaltı atışından yararlanamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

ZEMİNE ÖVGÜLER DİZDİ

Dalcı, "Karışık duygular içerisindeyim. Kazandığımız bir puana sevineyim mi, ya da kaçırdığımız üç puana üzüleyim mi, gerçekten karışık duygular içerisindeyim. Herhalde kaçan üç puan biraz daha bu anlamda beni üzüyor. Böyle zorlu bir deplasmanda oyuncularımın vermiş olduğu reaksiyon çok sevindirici. Dolayısıyla ne olursa olsun buradan puan almakta çok önemliydi. Bu anlamda mutluyum" dedi.

Gürsel Aksel Stadı'nın zeminine de övgüler yağdıran Dalcı, "Günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, Gürsel Aksel Stadı herkese örnek olsun. bu sahada bize bu sağlıklı ortamı oluşturan, bu muhteşem zemini hazırlayan tüm ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.