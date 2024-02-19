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Bornova üçlük attı

İzmir ekibi, deplasmanda güçlü rakibini Abdulkadir ile devirdi.

HABER MERKEZİ
Bornova üçlük attı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta gözünü zirveye diken Bornova 1877, deplasmanda Play-Off savaşı veren Fatsa Belediyespor'u tek golle geçerek ikide iki yaptı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Arda Furkan Abbak'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Kuzey topu filelere gönderdi: 0-1. Rakibi karşısında golü erken bulan Bornova ekibi ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci 45'te beraberlik sayısını bulmak isteyen Karadeniz ekibi, kaleci Bartu'ya takıldı. Bornova 1877, Emre ve Mete ile bulduğu pozisyonları gol geçiremedi ve maç 1-0 sona erdi. Bornova 1877 bu sonuçla 34 puanla 3. sırada zirve takibini sürdürdü.
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