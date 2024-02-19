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Haberler Spor Fethiyespor son nefeste

Fethiyespor son nefeste

Geçen hafta Menemen’i yenen Muğla ekibi bu hafta da derbide Denizlispor’u mağlup etti. Horoz’un 3 puan hasreti 7 maça çıktı.

HABER MERKEZİ
Fethiyespor son nefeste

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Denizlispor, Fethiyespor'a 90+6'da Ali Ceylan'ın attığı golle teslim oldu. 2024 yılında oynadığı 7 maçta 3 puanla tanışamayan yeşil-siyahlılar, evinde yine gülemedi. 30. dakikada Ahmet'in hatalı geri pasını değerlendiren Nurettin, kaleci Abdülkadir ile karşı karşıya kaldı. Plase vuruşunda top uzak direk dibinden auta çıktı. 35'te kornerden gelen top defanstan sekti, topu önünde bulan Nurettin'in sert şutu az farkla auta çıktı. 56'da Selçuk'un ortasında uzak direk dibinde Sezer'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 73'te Bekir, sağdan ceza alanına girdi. Vuruşunda top üsten auta çıktı. 76'da Fethiyespor ceza alanı içinde oluşan karambolde, topa son dokunan Bekir'in yakın mesafeden vuruşunda defans son anda kornere çeldi. 90+6'da Denizlispor defansının uzaklaştıramadığı topa kale sahası önünde sert vuran Ali Ceylan, takımına 3 puanı kazandırırken Denizlispor ise yıkıldı.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Hafta içinde antrenman boykotu nedeniyle 2 antrenman yapamayan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati, 1-0 kaybedilen 24 Erzincanspor maçı 11'inde tek değişiklik yaptı. Bizati, Muhammed Eren'in yerine Alaattin'e formayı verdi. Fethiyespor'da ise 2-1 kazanılan Menemen FK maçı 11'inde 2 değişiklik yapan teknik direktör Selahattin Dinçel, Berk ve Özcan'ı kulübeye çekerken, Serdar ve Mert'i oynattı .

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