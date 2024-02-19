Manisa sakata geldi

Trendyol 1. Lig'de alt sıralarla bağını bir türlü koparamayan Manisa FK'da sakatlık şoku yaşanıyor. Manisa'nın yeni transferlerinden 27 yaşındaki hücumcu Mohamed Ofkir ve 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ayberk Karapo'nun sakatlığıyla sarsılan Manisa ekibinde yeni bir isim sakat kervanına katıldı. Siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki hücumcusu Jetmir Topalli'nin maçın 72. dakikasında kasığından sakatlandığı ifade edildi.

LİMA'YA YENİDEN ŞANS DOĞDU

Yapılan tetkiklerin sonucunda deneyimli oyuncunun kasığında hafif yırtık olduğu ve tedbir amaçlı bu hafta antrenmanlara çıkmayacağı kaydedildi. Topalli'nin önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtilirken, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın Topalli yerine Brezilyalı oyuncu Sandro Lima'yı 11'de başlatacağı kaydedildi.