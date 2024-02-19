Menemen FK kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, evinde ağırladığı İnegölspor'u 2-1 yendi. 8. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine ortalanan topa iyi yükselen Kemal, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 15'te Serhat, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut çekti ancak kaleci son anda tokatlayarak topu kornere çeldi. 39'da İnegölspor savunmasının anlaşmazlığı sonucunda Kemal topu önünde buldu, kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu şutunu kullandı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 45+1'de soldan kullanılan kornere Feyyaz dokundu ve topu ağlara gönderdi: 2-0. 45+3'te ceza yayı üzerinden şutunu kullan Nadir, topu filelerle buluşturdu: 2-1. 48'de Furkan, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, vuruşunu yapan Yusuf Talum, az farkla topu auta gönderdi.

KEMAL SKORU BELİRLEDİ

55'te Kemal, sağ kanattan Mertcan'ın ortasına kafayla vurdu top üstten auta gitti. 69'da Recep, önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı. 89'da Ferhat, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu, meşin yuvarlağı dışarı attı. 89'da Kadir, ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve hakem penaltı kararı verdi. 90'da Kemal, penaltı vuruşuyla skoru belirledi: 3-1.

YILMAZ VURAL'DAN KADROYA AYAR

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, İnegölspor karşılaşmasına geçtiğimiz hafta oynanan Fethiyespor müsabakasından farklı olarak 3 değişiklik ile çıktı. Vural, İnegöl maçında kalede Kıvanç'ın yerine Bora'yı, Orhan'ın yerine Okan'ı, İsmail Kulet'in yerine Sedat'ı ilk 11'e monte etti.